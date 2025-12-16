«Не вижу грязи»: глава РПЛ об ошибках судей

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в эфире «Это футбол, брат!» заявил, что не увидел изменений в судействе в сравнении с прошлым сезоном национального первенства.

«Я смотрю минимум четыре-пять матчей, вижу спорные моменты, двойные трактовки, я вижу все это. Но я не вижу, знаете, грязи. Вижу просто ошибки. Вижу некомпетенции, недоработки, плохую форму. Но вижу, что ошибаются ни больше, ни меньше, чем в том году», — отметил он.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

