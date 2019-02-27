В Киеве нашли замену отказавшейся от «Евровидения» группе

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Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что организаторы национального отбора на «Евровидение» предложили выступить на конкурсе группе Kazka. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в настоящее время представители группы не ответили на предложение НОТУ.

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Она также добавила, что в случае отказа Kazka будет обсуждаться целесообразность ведения переговоров с другими участниками финала.

Ранее Кольцова заявила, что Украина может полностью отказаться от участия в «Евровидении».