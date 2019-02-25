В Испании найден мертвым Игорь Малашенко
Политолог, бывший медиаменеджер и экс-глава предвыборного штаба Ксении Собчак Игорь Малашенко обнаружен мертвым в Испании, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В издании рассказали, что, по некоторым данным, Малашенко покончил с собой. В газете подчеркнули, что смерть Малашенко в настоящий момент официально не подтверждена. Ему было 64 года.
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Малашенко был одним из основателей НТВ, а также главой РГТРК «Останкино». В 1996 году он был главным советником кандидата в президенты России Бориса Ельцина.
В середине февраля журналистка Божена Рынска сообщила о том, что ее супруг-медиамагнат Игорь Малашенко госпитализирован после скандала с бывшей супругой.