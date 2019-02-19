Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США

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Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины «Т-34». Об этом посольство написало на странице в фейсбуке.

«Посольство призвало кинотеатры отказаться от демонстрации фильма, который открыто распространяет и популяризирует современную агрессию России в мире», — говорится в сообщении.

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К публикации посольство прикрепило список из 14 кинотеатров в различных штатах, где планируется показ фильма.

Ранее драма о Великой Отечественной войне Алексея Сидорова «Т-34» с Александром Петровым в главной роли вышла на второе место в истории российского кинопроката.