CNN: полиция заподозрила звезду «Империи» в инсценировке нападения

Полиция Чикаго полагает, что звезда сериала «Империя» Джусси Смоллетт мог инсценировать нападение на самого себя. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что чикагская полиция арестовала двух мужчин, подозреваемых в нападении на Смоллетта.

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Источники CNN утверждают, что мужчин уже отпустили из-под стражи «из-за новых улик». Также они рассказали, что в настоящее время мужчины якобы сотрудничают со следствием.

На телеканале напомнили, что, по словам Смоллетта, двое мужчин напали на него, выкрикивая «расистские и гомофобные» угрозы. Также актер утверждал, что они якобы накинули ему на шею веревку и распылили в лицо неизвестное химическое вещество.