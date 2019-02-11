Собчак опозорила Виторгана на всю страну, считают в блогосфере
Российский блогер Елена Миро прокомментировала отношения телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, передает Star Hit.
По словам Миро, «униженному» Виторгану после формальной измены следует перестать себя жалеть.
«Жена опозорила Максима на всю страну, открыто укатила с любовником за бугор, а он ничего сделать не может... Выводы может сделать из унижения», — отметила Миро.
Реклама
Также блогер заявила, что любая жена будет лучше Собчак.
Ранее сообщалось, что Собчак и Виторган воссоединились после скандала на Первом канале.