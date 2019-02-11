Собчак опозорила Виторгана на всю страну, считают в блогосфере

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Российский блогер Елена Миро прокомментировала отношения телеведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, передает Star Hit.

По словам Миро, «униженному» Виторгану после формальной измены следует перестать себя жалеть.

«Жена опозорила Максима на всю страну, открыто укатила с любовником за бугор, а он ничего сделать не может... Выводы может сделать из унижения», — отметила Миро.

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Также блогер заявила, что любая жена будет лучше Собчак.

Ранее сообщалось, что Собчак и Виторган воссоединились после скандала на Первом канале.