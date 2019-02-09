Видео конфликта Зеленского и ветеранов АТО попало в сеть
Кадры, на которых изображается перепалка кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с бывшими украинскими военными во Львове, были опубликованы в сети.
На видео можно увидеть, что несколько десятков мужчин, в том числе ветераны АТО, преградили Зеленскому дорогу у входа во львовский Дворец культуры, где должен был состояться его концерт. При этом кандидат в президенты Украины эмоционально переговаривается с окружающими.
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В определенный момент между собравшимися у входа едва не происходит драка.
Ранее сообщалось, что Зеленский устроил перепалку с военными во Львове.