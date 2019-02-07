Собчак и Виторган воссоединились после скандала на Первом канале
Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган воссоединились на светском рауте после размолвки, пишет «СтарХит».
По данным издания, во время светского мероприятия Собчак и Виторган не были похоже на людей, «готовящихся к разводу», о чем телеведущая ранее намекала в эфире телепрограммы «Эксклюзив» на Первом канале.
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После этого поклонники Собчак предположили, что намеки на развод были пиар-ходом, отмечает издание.
Ранее журналист Владимир Познер сделал заявление о скандале Собчак и Виторгана.