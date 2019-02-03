Собчак после скандального эфира на Первом сделала заявление
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала пост в инстаграме после скандального эфира на Первом канале.
«Настроение дня или согласна с каждым словом», — написала Собчак.
К своему посту телеведущая прикрепила фотографию с перечислением некоторых «недостатков мужчины».
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В частности, на фото приводиться цитата: «Тебе нужен мужчина с руками побольше».
Ранее сообщалось, что муж Собчак актер Максим Виторган предупредил о скандальных эфирах про свою жену.