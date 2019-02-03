Собчак после скандального эфира на Первом сделала заявление

<img src="//img.gazeta.ru/files3/537/11680537/AP_18032808188128-pic905-895x505-27230.jpg">

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала пост в инстаграме после скандального эфира на Первом канале.

«Настроение дня или согласна с каждым словом», — написала Собчак.

К своему посту телеведущая прикрепила фотографию с перечислением некоторых «недостатков мужчины».

Реклама

В частности, на фото приводиться цитата: «Тебе нужен мужчина с руками побольше».

Ранее сообщалось, что муж Собчак актер Максим Виторган предупредил о скандальных эфирах про свою жену.