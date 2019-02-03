Виторган предупредил о скандальных эфирах у Малахова про Собчак и драку

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Актер Максим Виторган в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг его драки с режиссером Константином Богомоловым и возможного развода с Ксенией Собчак.

«Насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля Малахов) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны», — написал Виторган.

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По его словам, он не намерен участвовать в подобного рода телепрограммах.

Он также добавил, что ему надоела шумиха вокруг его личной жизни.

Виторган подчеркнул, что данному инфоповоду осталось «жить пару недель».

Ранее сообщалось, что Собчак рассказала об отношениях с Виторганом.