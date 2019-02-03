Виторган предупредил о скандальных эфирах у Малахова про Собчак и драку
Актер Максим Виторган в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг его драки с режиссером Константином Богомоловым и возможного развода с Ксенией Собчак.
«Насколько мне известно, готовятся к выходу сразу несколько программ (а-ля Малахов) на разных каналах прямо или косвенно касающихся моей персоны», — написал Виторган.
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По его словам, он не намерен участвовать в подобного рода телепрограммах.
Он также добавил, что ему надоела шумиха вокруг его личной жизни.
Виторган подчеркнул, что данному инфоповоду осталось «жить пару недель».
Ранее сообщалось, что Собчак рассказала об отношениях с Виторганом.