Константин Хабенский вновь стал отцом

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У российского актера Константина Хабенского и актрисы МХТ им.Чехова Ольги Литвиновой родился ребенок, пишет «Экспресс-газета».

Сообщается, что первого февраля у актеров родилась девочка. Это второй совместный ребенок артистов: у Хабенского и Литвиновой уже есть двухлетняя дочь Александра.

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Также у актера есть 11-летний сын Ивана от перового брака с умершей от опухоли головного мозга журналисткой Анастасией Хабенской.

Отмечается, что поклонники артистов узнали о беременности Ольги, когда она перестала появляться в театре. Однако пара почти не комментировала информацию о беременности и пока не подтвердила информацию о рождении нового ребенка.

Ранее сообщалось, что военная драма «Собибор» режиссера Константина Хабенского не попала в шорт-лист «Оскара».