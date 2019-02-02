Константин Хабенский вновь стал отцом
У российского актера Константина Хабенского и актрисы МХТ им.Чехова Ольги Литвиновой родился ребенок, пишет «Экспресс-газета».
Сообщается, что первого февраля у актеров родилась девочка. Это второй совместный ребенок артистов: у Хабенского и Литвиновой уже есть двухлетняя дочь Александра.
Также у актера есть 11-летний сын Ивана от перового брака с умершей от опухоли головного мозга журналисткой Анастасией Хабенской.
Отмечается, что поклонники артистов узнали о беременности Ольги, когда она перестала появляться в театре. Однако пара почти не комментировала информацию о беременности и пока не подтвердила информацию о рождении нового ребенка.
Ранее сообщалось, что военная драма «Собибор» режиссера Константина Хабенского не попала в шорт-лист «Оскара».