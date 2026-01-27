Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Спорт

Первая ракетка мира Алькарас вышел в полуфинал Australian Open

Испанский теннисист Алькарас обыграл де Минора и вышел в полуфинал AO-2026
Andrew Kelly/Reuters

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В четвертьфинальном поединке он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:1.

Алькарас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. Де минор подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

За выход в финал испанский теннисист сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале оказался сильнее представителя США Лернера Тьена. Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Алькарас — победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 24 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Ранее Зверев на русском языке выругался в матче Australian Open.
 
Теперь вы знаете
Профессии-призраки. Кто рискует лишиться работы уже к 2030 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!