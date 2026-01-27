Первая ракетка мира Алькарас вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В четвертьфинальном поединке он обыграл представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча, которая продолжалась 2 часа 16 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 6:1.

Алькарас сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 16. Де минор подал навылет один раз, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

За выход в финал испанский теннисист сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым, который в своем четвертьфинале оказался сильнее представителя США Лернера Тьена. Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Алькарас — победитель шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 24 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Ранее Зверев на русском языке выругался в матче Australian Open.