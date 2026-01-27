Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Российский боец рассказал, как ему удалось выжить, обманув ВСУ

Боец из Татарстана выжил в бою, притворившись погибшим
Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий из Татарстана, участвующий в специальной военной операции, сумел выжить в одном из боев, притворившись погибшим. Его историю опубликовало сетевое издание Tatar-inform.

Контракт мужчина подписал в 2022 году, в начале СВО. За время службы он побывал на Луганском, Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. Его военная специальность — оператор автоматического гранатомета. За годы участия в боевых действиях он пережил тяжелые бои, ранения и потери среди сослуживцев.

Военнослужащий признался, что в прошлом вел беспокойный образ жизни и воспринимает участие в боевых действиях как способ изменить себя и принести пользу обществу. За участие в СВО его наградили четырьмя медалями, включая «За отвагу» в 2022 году за ближний бой на Луганском и Донецком направлениях в районе Артемовска.

Во время одного из штурмов его подразделение понесло потери, раненых пришлось эвакуировать под огнем, а сам он остался на позиции один. Осознавая, что над местностью работают беспилотники, боец решил изображать погибшего, периодически открывая огонь по противнику и вновь замирая. Отход проходил по открытому полю, и в какой-то момент по нему начал работать снайпер, однако военнослужащему удалось вырваться и выйти к своим.

Позже позиции отбили, но этот бой, по его словам, он запомнил навсегда. О времени на фронте боец говорит, что оно тянется медленно, а затем пролетает незаметно. На вопрос о том, чего больше всего не хватает на передовой, он ответил, что это чувство любви.

Ранее боец СВО почти месяц скрывался под мостом, ожидая эвакуации после получения ранения.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!