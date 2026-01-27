Российский боец рассказал, как ему удалось выжить, обманув ВСУ

Военнослужащий из Татарстана, участвующий в специальной военной операции, сумел выжить в одном из боев, притворившись погибшим. Его историю опубликовало сетевое издание Tatar-inform.

Контракт мужчина подписал в 2022 году, в начале СВО. За время службы он побывал на Луганском, Донецком, Херсонском и Запорожском направлениях. Его военная специальность — оператор автоматического гранатомета. За годы участия в боевых действиях он пережил тяжелые бои, ранения и потери среди сослуживцев.

Военнослужащий признался, что в прошлом вел беспокойный образ жизни и воспринимает участие в боевых действиях как способ изменить себя и принести пользу обществу. За участие в СВО его наградили четырьмя медалями, включая «За отвагу» в 2022 году за ближний бой на Луганском и Донецком направлениях в районе Артемовска.

Во время одного из штурмов его подразделение понесло потери, раненых пришлось эвакуировать под огнем, а сам он остался на позиции один. Осознавая, что над местностью работают беспилотники, боец решил изображать погибшего, периодически открывая огонь по противнику и вновь замирая. Отход проходил по открытому полю, и в какой-то момент по нему начал работать снайпер, однако военнослужащему удалось вырваться и выйти к своим.

Позже позиции отбили, но этот бой, по его словам, он запомнил навсегда. О времени на фронте боец говорит, что оно тянется медленно, а затем пролетает незаметно. На вопрос о том, чего больше всего не хватает на передовой, он ответил, что это чувство любви.

Ранее боец СВО почти месяц скрывался под мостом, ожидая эвакуации после получения ранения.