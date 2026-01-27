Размер шрифта
Бывшая помощница астраханского губернатора скончалась, прилетев проститься с матерью

Бывшая помощница губернаторов Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева умерла, когда прилетела в Астрахань проститься с умершей мамой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

«Вера скоропостижно скончалась в Астрахани 26 января на 39-м году жизни, когда прилетела проститься со своей мамой. Мама Веры Елизавета Мангушева умерла 25 января после продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Из него следует, что коллеги и близкие запомнят Веру как светлого, доброго, душевного и жизнелюбивого человека.

Прощание с Верой и ее мамой Елизаветой состоится 28 января, добавили в пресс-службе.

О смерти бывшей помощницы сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков 27 января. Губернатор отметил: Мангушеву навсегда запомнят как яркого, умного, жизнелюбивого, сердечного и очень ответственного человека. При этом глава региона не уточнил, что стало причиной смерти помощницы.

Ранее умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС.
 
