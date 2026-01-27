В российском детском саду произошла вспышка опасного заболевания

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) проводит проверку из-за вспышки сальмонеллеза в детском саду в Нягани. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 14 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию. В настоящее время воспитанникам детского сада оказывается помощь врачей. В ходе проверки прокуратура установит причины и условия, которые привели к массовому заболеванию детей. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание. В прокуратуре отметили, что держат на контроле ход расследования.

До этого эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко перечислил симптомы сальмонеллеза. По его словам, скорую помощь следует вызвать, если после употребления готовых блюд резко повысилась температура, а также развивается интоксикация, слабость, появились диарея и рвота. Онищенко предупредил, что самолечение может усугубить состояние. Он добавил, что в некоторых случаях сальмонеллез может привести к летальному исходу, поэтому обращение к врачу необходимо.

Ранее в детсадах Коми произошла вспышка сальмонеллеза.