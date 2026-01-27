Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке

Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в годовщину снятия блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. Об этом сообщает ТАСС.

У монумента Путина встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава государства возложил к монументу букет красных роз, перевязанный черной лентой. В это время на фоне звучала песня Льва Гурова «Тишина». Глава государства какое-то время постоял молча, отдавая дань памяти солдатам и простым людям, отдавшим своим жизни во время защиты плацдарма.

Невский пятачок — это условное обозначение плацдарма, расположенного на левом берегу реки Невы. Указанное место стало символом стойкости и мужества советских солдат, которые защищали город от немецких захватчиков и принимали участие в операции «Искра» в январе 1943 года.

27 января 1944 года советские солдаты полностью сняли блокаду Ленинграда. Всего она продолжалась 872 дня.

Ранее стало известно, кто наградил медалью отца Путина, получившего ранение на Невском пятачке.