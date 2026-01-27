Размер шрифта
Юрист объяснил, какую пенсию получат россияне без официального стажа

Юрист Русяев: россиянам без стажа назначат пенсию от 8,8 тыс. рублей
Россияне, которые никогда официально не работали и за которых не уплачивались страховые взносы, не смогут рассчитывать на страховую пенсию, однако полностью без выплат не останутся. Об этом RT рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Юрист отметил, что по состоянию на январь 2026 года базовый размер социальной пенсии по старости после индексации, проведеннои с 1 апреля 2025 года, составляет 8824,08 рубля в месяц. При этом фактически получаемая сумма для большинства пенсионеров выше за счет доплат.

Он пояснил, что ориентиром служит прожиточныи минимум пенсионера. На 2026 год его федеральное значение установлено на уровне 16 288 рублей, однако итоговая выплата рассчитывается с учетом показателя конкретного региона. В зависимости от субъекта РФ минимальныи размер пенсии может отличаться.

По словам юриста, в подобных случаях государство обеспечивает базовую поддержку через социальную пенсию по старости, а при необходимости назначает социальную доплату до минимального уровня дохода пенсионера. Таким образом, даже при полном отсутствии трудового стажа человеку гарантированы средства к существованию.

Русяев уточнил, что социальная пенсия назначается позднее страховой. В 2026–2027 годах она будет предоставляться мужчинам по достижении 69 лет, женщинам — 64 лет, а с 2028 года возраст выхода составит 70 и 65 лет соответственно.

Ранее россиянам сообщили о возможности получить единовременную выплату из накопительной пенсии.
 
