Путин заявил, что Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и гостям мемориальной акции, посвященной Международному дню памяти жертв холокоста и 81-го года со дня освобождения Красной Армией узников концлагеря Освенцим и отметил, что РФ никогда не забудет о страшных преступлениях, которые прекратила советская Красная армия. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

«Преклоняемся перед героизмом ее ( Красной Армии --прим.ред) бойцов и командиров, спасших еврейский и другие народы от уничтожения. Чтим мужество и стойкость всех, кто в тяжелейших испытаниях не покорился, сражался в партизанских отрядах и подполье, трудился в тылу, внес свой вклад в разгром врага и достижение Великой Победы», — говорится в сообщении.

В своем обращении Путин также выразил надежду, что мемориальные акции, подобные сегодняшним, помогут в дальнейшем в борьбе с ксенофобией, русофобией и антисемитизмом, а также попытками «возрождения человеконенавистнической нацистской идеологии».

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее Зеленскому отказали в выступлении на мемориале Холокоста.