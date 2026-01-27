Россиянин сорвал украшения с экс-возлюбленной и спрятал их в трусах

«КП»: в Оренбурге мужчина сорвал с экс-возлюбленной украшения и спрятал в трусы

В Оренбурге 38-летний мужчина украл у бывшей избранницы украшения и спрятал их в нижнем белье. Об этом сообщает orenburg.kp.ru.

Инцидент произошел в квартире потерпевшей — она пригласила в гости экс-возлюбленного, чтобы тот помог по хозяйству. Однако вместо работы мужчина стал пить спиртное, и хозяйка вместе с дочерью попытались выставить его из жилища. После этого гость сорвал с шеи бывшей сожительницы две серебряные цепочки с золотыми кольцами, крестиком и подвеской.

Грабитель пытался убедить женщину, что выбросил ее украшения на лестничную клетку. Однако позже прибывшие на место стражи порядка провели досмотр и обнаружили похищенное в трусах у злоумышленника.

Мужчину задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, ему грозит до семи лет лишения свободы. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

Ранее бывший ухажер искусал и ограбил женщину в подъезде дома.