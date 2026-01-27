Железняк рассказала о критике в театре из-за съемок в «Моей прекрасной няне»

Актриса Олеся Железняк рассказала о критике, с которой столкнулась в театре во время съемок сериала «Моя прекрасная няня». О реакции на свое участие в проекте она поговорила с «Газетой.Ru».

«Когда я снималась в «Моей прекрасной няне», многие в театре говорили мне: «Зачем ты в этом участвуешь?» А сейчас, когда пересматриваю «Няню», понимаю — такого уже не сделают. Это легендарный проект», — поделилась она.

Актриса назвала комедию сложным жанром, с которым авторы и артисты «Моей прекрасной няни» справились.

«Еще попробуй сними так, чтобы было действительно смешно», — отметила она.

Также Железняк высказалась о своей коллеге по «Моей прекрасной няне» Анастасии Заворотнюк.

2 февраля на СТС состоится премьера комедийного сериала «Трешка» — истории о трех семьях, вынужденных делить квартиру в начале нулевых. Одну из главных ролей в проекте сыграла ведущая актриса театра «Ленком», звезда сериала «Сваты» Олеся Железняк. В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о съемках в «Трешке», «Сватах» и «Моей прекрасной няне».

