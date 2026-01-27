Впервые за почти 30 лет цена на золото превысила 12 тыс. рублей за грамм

Цена золота превысила 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет

Центральный Банк России установил учетную цену за 1 грамм золота на 27 января на отметке 12 087,55 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Уточняется, что цена достигла такой отметки впервые с момента старта наблюдений в 1997 году и учитывая деноминацию рубля, проведенную 1 января 1998 года.

По данным торговой площадки Comex, фьючерс золота на 14:09 мск с поставкой в феврале 2026 года торговался на отметке $5 087,6 за тройскую унцию.

До этого аналитик Александр Шнейдерман объяснил, что резкий скачок цен на золото носит реактивный характер и обуславливается в первую очередь ослаблением доллара. Также к изменению ситуации на рынке драгметаллов привели геоэкономическое противостояние стран и продажи госдолга США Китаем и другими государствами. По его словам, что рост стоимости котировок до $5 тыс. за унцию золота выглядит как следствие спекуляций на рынке.

Накануне стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5 тыс. за тройскую унцию.

Ранее Китай рекордно нарастил импорт золота из России.