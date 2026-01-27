Размер шрифта
Впервые за почти 30 лет цена на золото превысила 12 тыс. рублей за грамм

Павел Лисицын/РИА Новости

Центральный Банк России установил учетную цену за 1 грамм золота на 27 января на отметке 12 087,55 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Уточняется, что цена достигла такой отметки впервые с момента старта наблюдений в 1997 году и учитывая деноминацию рубля, проведенную 1 января 1998 года.

По данным торговой площадки Comex, фьючерс золота на 14:09 мск с поставкой в феврале 2026 года торговался на отметке $5 087,6 за тройскую унцию.

До этого аналитик Александр Шнейдерман объяснил, что резкий скачок цен на золото носит реактивный характер и обуславливается в первую очередь ослаблением доллара. Также к изменению ситуации на рынке драгметаллов привели геоэкономическое противостояние стран и продажи госдолга США Китаем и другими государствами. По его словам, что рост стоимости котировок до $5 тыс. за унцию золота выглядит как следствие спекуляций на рынке.

Накануне стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex обновила исторический максимум и впервые достигла отметки в $5 тыс. за тройскую унцию.

Ранее Китай рекордно нарастил импорт золота из России.
 
