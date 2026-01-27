Синоптик ожидает похолодания в Москве после снегопадов

Синоптик Ильин: в Москве может похолодать ниже -20°С к выходным

После завершения снегопадов в Москве можно ожидать возвращения более морозной погоды. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT.

Он рассказал, что 27 и 28 января в столице выпадет от 15 до 25 см снега. Температура воздуха составит -6...-4°С днем и около -9°С ночами. 29 января ночью ожидается до -13°С, днем -9...-5 °С, а также небольшой снег.

Заметное похолодание придет в ночь на пятницу — до -20...-15 °С, днем около -15...-10°С.

В выходные дни по ночам станет еще холоднее, подчеркнул синоптик. В ночь на субботу прогнозируется до -24°С, днем около -15...-10 °С, а в воскресенье до -21...-16°С.

27 января в Москве пробки достигли 9 баллов из-за сильного снегопада. Ночью в столице выпала почти пятая часть месячной нормы осадков, что парализовало движение. Серьезно затруднен проезд по МКАД. В Департаменте транспорта водителям посоветовали отложить несрочные поездки или воспользоваться общественным транспортом, поскольку время в пути на автомобиле увеличивается в 2–3 раза.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о сохранении аномальных холодов в России.