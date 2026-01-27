У раковых клеток обнаружили молекулярных «телохранителей»

Раковые клетки легких используют молекулярных «телохранителей», чтобы защитить мутировавший ген EGFR и избежать действия лекарств. Это показало исследование ученых из Института молекулярной и клеточной биологии ASTAR (ASTAR IMCB). Работа опубликована в журнале Science Advances (SciAdv).

Мутации EGFR вызывают неконтролируемый рост клеток и часто встречаются при аденокарциноме легких, особенно в Юго-Восточной Азии — до 60% случаев. Хотя таргетные препараты изначально эффективны, почти у всех пациентов со временем развивается лекарственная устойчивость.

Ученые выяснили, почему мутантные белки EGFR остаются стабильными и активными дольше, чем нормальные. Оказалось, что клетки насыщают окружающую среду АТФ — молекулой энергии, которая активирует рецептор P2Y2 на поверхности клетки. Он привлекает белок интегрин β1, создавая «защитный барьер» вокруг мутировавшего EGFR. Этот барьер не позволяет белку попасть в «центр переработки» клетки, где он обычно разрушается, и опухоль продолжает расти.

Повышенные уровни P2Y2 и интегрина β1 были обнаружены в опухолях 29 пациентов с раком легких.

«Мы обнаружили, что раковые клетки используют молекулярных «телохранителей», чтобы защитить мутировавший белок от разрушения», — отметил доктор Ганди Буопати, соавтор исследования.

Удаление этой системы в лабораторных моделях привело к почти полной потере мутантного EGFR. Кроме того, ученые протестировали кемпферол — природное соединение, встречающееся в брокколи и кудрявой капусте. Ежедневное лечение им устойчивых к лекарствам опухолей в течение 24 дней заметно уменьшало их размер, не влияя на клетки с нормальным EGFR.

«Воздействуя на P2Y2, мы атакуем не только саму мутацию, но и механизм, который поддерживает её стабильность», — пояснил профессор Ванджин Хонг.

По мнению исследователей, такой подход может дополнять существующие препараты, помогая преодолевать или предотвращать лекарственную устойчивость и открывая новые возможности для лечения рака легких.

