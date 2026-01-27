Размер шрифта
Комик Останин сделал своей девушке предложение в суде

В суде девушка комика Останина ответила согласием на предложение руки и сердца
Telegram-канал «Mash»

Комик Артемий Останин сделал своей девушке Валерии Наумовой предложение руки и сердца во время суда за шутку про инвалида. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Наумова выступила на заседании в качестве свидетеля защиты. Она присутствовала на выступлении, после которого Останина обвинили в экстремизме, и объяснила суду, что сперва выступила сама с монологом о мастурбации, затем на сцену вышел Останин. Девушка опровергла, что в его шутках про инвалида был экстремизм.

После выступления Останин сделал Наумовой предложение.

«Лер, ты выйдешь за меня?» — спросил он.

Судья Олеся Менделеева возразила против этой реплики и напомнила подсудимому, что он не на свидании, однако свидительница ответила согласием.

Останина судят по статьям о разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих из-за двух шуток — об инвалиде в метро и об Иисусе. Обвинение считает, что Останин не позднее 7 марта 2024 года «создал организованную преступную группу по разработке и созданию унизительных коротких выступлений».

Ранее Останин отверг обвинения в оскорблении чувств верующих.
 
