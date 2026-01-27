Размер шрифта
СМИ сообщили о новых переговорах по Гренландии

Bloomberg: лидеры Дании и Гренландии проведут переговоры в Европе
Юрий Апрелефф/РИА Новости

В последнюю неделю января лидеры Дании и Гренландии проведут переговоры в Берлине и Париже, чтобы заручиться поддержкой Европы по соглашению с США. Об этом пишет издание Bloomberg.

По информации СМИ, «рамочное соглашение», которое составили президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте «открыло путь к переговорам». По заявлению правительства Дании, в Берлине премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен поучаствуют во Всемирном экономическом саммите и встретятся с политиками и дипломатами, чтобы обсудить геополитическую ситуацию.

«Фредериксен и Нильсен отправятся в Париж в среду на рабочий обед с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они планируют обсудить вопросы безопасности в Арктике, а также экономическое и социальное развитие Гренландии, «которое Франция и Европейский союз готовы поддержать»», — пишет Bloomberg со ссылкой на Елисейский дворец.

Издание отмечает, что соглашение по Гренландии будет касаться права на добычу полезных ископаемых, роли НАТО на острове и «оборонных отношений между Данией и США».

23 января газета The Times написала, что Дональд Трамп вместе с Марком Рютте разработали основу для будущего соглашения по Гренландии, и среди его пунктов есть запрет на вклады России и Китая в экономику острова, создание командного центра НАТО в Гренландии, предоставление американцам доступа к полезным ископаемым и введение для США «исключительного» режима.

26 января агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа все еще изучает вариант силового захвата Гренландии. При этом вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен отметил, что в случае прямой угрозы Гренландии может быть поднят вопрос о применении пятой статьи НАТО. Также СМИ написали о том, что Трампу пригрозили импичментом, если он не откажется от планов по захвату Гренландии.

Ранее в Совфеде посчитали преждевременным «облегчение» европейцев по Гренландии.
 
