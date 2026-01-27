Особняк Пугачевой на Истре подешевел на 10 млн на фоне скандала с незаконным пирсом

Особняк Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске подешевел на 10 млн рублей. «Газета.Ru» выяснила, что недвижимость на фоне скандала с незаконным пирсом продают за 115 млн рублей.

Дача знаменитости на Истре оформлена на Никиту Преснякова. С сентября 2025 года он пытается избавиться от поместья. Изначально он хотел продать недвижимость за 152 млн рублей, затем цена упала до 130 млн рублей. В конце 2025 года на сайтах недвижимости особняк подешевел еще на 5 млн рублей. А теперь продажей занимается другое агентство, которое готово заключить сделку с большой скидкой за 1,5 млн долларов – примерно 115 млн рублей.

Риелтор Юлия Юсова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что в ближайшее время не стоит ждать продажи особняка. По ее мнению, чтобы покупатели вновь заинтересовались недвижимостью, сначала необходимо устранить нарушения, связанные с пирсом. Росприроднадзор потребовал снести личный пирс певицы на Истринском водохранилище, так как проверка показала сразу несколько нарушений: объект не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности и не стоит на учете в Ростехнадзоре. Кроме того, пирс признан мешающим проведению торгов по акватории.

«На мой взгляд, наличие незавершенных споров с природоохранными органами может существенно сдерживать интерес потенциальных покупателей. Я не исключаю, что особняк могут не снимать с продажи, однако возможная сделка, скорее всего, состоится только после устранения всех зафиксированных нарушений и подтверждения законности построек на участке. Пока же потенциальные покупатели будут осторожны, ожидая финала истории с пирсом и возможных штрафных санкций», — рассказала Юлия Юсова.

По данным Mash, Росприроднадзор уже вынес предостережение артистке. На демонтаж Алле Пугачевой выделен месяц.

Ранее появилась информация, что Алла Пугачева может выйти на сцену впервые за 16 лет.