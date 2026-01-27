Размер шрифта
«Не лучший этап в карьере»: Долина не может продать билеты на концерт в Подмосковье

«Абзац»: на концерт Долиной в Домодедово подано лишь 50% билетов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Певица Лариса Долина рискует не собрать зал в подмосковном Домодедово. Об этом сообщает издание «Абзац».

Как отмечает СМИ, на мероприятие, которое запланировано на 1 февраля во дворце культуры и спорта «Мир», продано лишь половина мест. При этом билеты стоят от 2,5 до 6,5 тыс. рублей.

«Долина переживает не лучший этап в карьере. Продолжительная сага с московской квартирой привела к тому, что теперь публика холодно воспринимает артистку», — говорится в статье.

Накануне РИА Новости сообщило, что на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано лишь 44% билетов. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 15,5 тысячи рублей в зависимости от расположения от сцены.

До этого был отменен концерт певицы «Юбилей на бис» в Московском международном доме музыки (ММДМ). Долина должна была спеть для зрителей Дома музыки 6 марта, однако на эту дату в афише теперь стоит выступление российских артистов Петра Дранги и Пелагеи. По данным ТАСС, концерт Долиной в ММДМ отменили из-за плохой продажи билетов.

Ранее стало известно, что первый за 25 лет концерт «Тату» в Тбилиси не состоится 30 января.
 
