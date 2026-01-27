В Женеве временно закрыли аэропорт

Женевский аэропорт оказался закрыт «из-за технической неполадки», тысячи пассажиров были вынуждены изменить маршрут и задержаться. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, тысячи пассажиров, направлявшихся в Женеву и вылетавших из города, столкнулись с серьезными перебоями в авиасообщении из-за временного закрытия аэропорта по техническим причинам.

Часть прибывающих рейсов была перенаправлена на запасные аэродромы. В частности, самолеты easyJet, следовавшие из лондонского аэропорта Гатвик, а также из Бирмингема и Манчестера, изменили маршрут: рейсы из Гатвика и Бирмингема приземлились в Базеле, из Манчестера — в Лионе.

Новость дополняется.