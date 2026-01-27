Размер шрифта
В армии Израиля не исключают удара США по Ирану в выходные

WarZone: ЦАХАЛ готовится к возможному удару США по Ирану в выходные
Gil Cohen Magen/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к возможному удару США по Ирану в эти выходные. Об этом сообщило издание The War Zone со ссылкой на высокопоставленного представителя израильской армии.

«Армия обороны Израиля готовится к возможному американскому удару в предстоящие выходные. Но опять же, никакой уверенности нет. Все зависит от мнения одного человека», — сказал источник издания, имея в виду американского президента Дональда Трампа.

Еще одним признаком потенциального нового конфликта, как отмечает War Zone, является то, что израильские власти сообщили иностранным авиакомпаниям, что 31 января и 1 февраля могут стать периодом повышенной опасности с точки зрения безопасности. Это может указывать на военный удар США по Ирану. В случае закрытия воздушного пространства Израиля иностранным авиакомпаниям будет предоставлен приоритет при вылете.

На прошлой неделе издание The Times of Israel сообщило, что вооруженные силы Израиля завершили подготовку к возможному удару США по Ирану.

Ранее сообщалось, что иранский лидер спрятался в бункере в ожидании удара США.
 
