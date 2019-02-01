Толкнувший Скабееву депутат всерьез воспринял угрозу Кадырова

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что всерьез воспринял слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который пообещал ему «звонкую пощечину», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что украинская полиция не считает угрозы реальными и не предоставляет ему охрану.

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«Воспринимаю ли я серьезно эти угрозы? Да, воспринимаю. Понимаю ли я, что Кадыров может нанять каких-то наемников? Да, понимаю. Понимаю ли я, что есть опасность? Да, понимаю», — заявил Береза.

Депутат Верховной рады Борислав Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.

После этого Кадыров написал, что Березе следует «должным образом извиниться», или «найдется истинный человек, который влепит звонкую пощечину» депутату.