Зеленский зарегистрирован кандидатом в президенты Украины

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Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала шоумена Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны от его партии «Слуга народа». Об этом сообщают «Украинские новости».

При этом отмечается, что Зеленского зарегистрировали несмотря на то, что тот в последнее десятилетие не проживал на территории Украины. По конституции страны кандидатом может стать гражданин Украины, проживающий на ее территории беспрерывно последние десять лет.

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По данным издания, у Зеленского срок украинской прописки начинается с 14 августа 2009 года, а потому у комиссии нет информации о еще четырех месяцах.

Ранее сообщалось, что все кандидаты в президенты Украины ошиблись в налоговых декларациях.