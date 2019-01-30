Канделаки отказалась удалять свои фотографии с сенатором Арашуковым

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Продюсер и телеведущая Тина Канделаки в телеграм-канале рассказала о своих отношениях с задержанным сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым и объяснила, почему не собирается удалять из своего инстаграма их совместные фотографии.

По словам Канделаки, она знает Арашукова как очень общительного и дружелюбного человека, с которым они «по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам», и потому новость о его задержании стала для нее «печальным сюрпризом».

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Она заявила, что не может знать о криминальном прошлом всех людей, с которым сталкивается в жизни, и не собирается удалять «свои с Рауфом фотографии» из инстаграма.

«Мне скрывать нечего — деятельности прозрачней, чем моя, еще поискать», — написала Канделаки.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков.