Назван фильм, с которым Зак Снайдер вернется в кино

Американский режиссер Зак Снайдер вернется к съемкам фильмов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что после семейной трагедии Снайдер займется съемками триллера о зомби «Армия мертвых» (Army of the Dead) для Netflix. Снайдер займет режиссерское кресло, а также вместе со свой супругой выступит в роли продюсера картины.

Реклама

Как уточняется, в фильме речь пойдет о группе людей, которые ради грабежа отправятся в зону карантина, где обитают зомби. Это приведет к тому, что в Лас-Вегасе зомби смогут оттуда вырваться. По словам источников, бюджет картины может составить $90 млн. Снайдер отзывается о новом проекте с воодушевлением.

В 2017 году сообщалось, что Зак Снайдер прекращает работу над «Лигой справедливости» из-за самоубийства дочери.