Следователь сообщил о сообщниках обвиняемого в похищении картины Куинджи

Следователь в суде сообщил о сообщниках обвиняемого в похищении картины Куинджи, передает ТАСС.

По данным следствия, предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков имел сообщников

«Чуприков совершил свое преступление вместе с неустановленными сообщниками», — заявил следователь в Таганском суде Москвы.

Реклама

Суд 29 января рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.

Защита просит о домашнем аресте для Чуприкова. Следствие настаивает на аресте, поскольку преступление вызвало общественный резонанс.