Следователь сообщил о сообщниках обвиняемого в похищении картины Куинджи
Следователь в суде сообщил о сообщниках обвиняемого в похищении картины Куинджи, передает ТАСС.
По данным следствия, предполагаемый похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков имел сообщников
«Чуприков совершил свое преступление вместе с неустановленными сообщниками», — заявил следователь в Таганском суде Москвы.
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Суд 29 января рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому.
Защита просит о домашнем аресте для Чуприкова. Следствие настаивает на аресте, поскольку преступление вызвало общественный резонанс.