«Обрюзглый монстр»: Малкович сыграет Харви Вайнштейна

Американский актер Джон Малкович сыграет в пьесе американского драматурга и кинорежиссера Дэвида Мэмета о продюсере Харви Вайнштейне, который стал центральной фигурой в голливудском скандале вокруг домогательств, сообщает The Guardian.

Пьеса называется «Горькая пшеница». Малкович охарактеризовал пьесу как «черную комедию о дурном поведении киношного магната». Он добавил, что «многим может не понравиться» пьеса, но он нашел ее«потрясающей».

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Персонаж Малковича Барни Фейн описывается как «обрюзглый монстр — руководитель студии, который, как и его предшественник, минотавр, пожирает молодых, которых он заманил в свою пещеру».

На сцене к Малковичу присоединится Дун Макичан, которая сыграет помощницу Фейна — Сондру. Остальная часть актерского состава пока не объявлена.

По данным издания, спектакль будет проходить в театре Гаррик в Лондоне с 7 июня по 14 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что адвокат Харви Вайнштейна отказался его защищать.