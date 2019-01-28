Стали известны подробности о похитителе картины Куинджи

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Стали известны подробности о личности подозреваемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Как отмечается, арестованный уже был фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков и был задержан за их хранение в декабре 2018 года. Уточняется, что мужчина находился под подпиской о невыезде.

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«В настоящее время устанавливаются возможные соучастники задержанного, расследование уголовного дела продолжается», — сказала Волк.

По предварительным данным, преступление было совершено из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что похитителя картины Куинджи поймали.