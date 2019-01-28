СМИ: похитившие картину Куинджи скрылись на машине с поддельными номерами

Похитители, которые украли из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», могли скрыться на автомобиле с поддельными номерами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно имеющейся информации, предполагаемые похитители скрылись на белом Mercedes-Benz ML 63 AMG. При этом транспортное средство зарегистрировано в столице и принадлежит ООО «Мегаполис». Автомобильные номера могли быть поддельными. В настоящее время машина находится в розыске.

Ранее сообщалось, что полиция узнала о краже картины Куинджи после приезда в Третьяковку из-за кражи шубы.