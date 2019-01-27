Полиция рассказала подробности о пропаже картины Куинджи
Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые похитили картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве, сообщает РИА «Новости».
Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в полицию обратились работники охраны музея с сообщением о том, что при осуществлении видеонаблюдения за экспозицией они увидели, что неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия.
Минкультуры России подтвердило факт пропажи работы «Крым. Ай-Петри» Архипа Куинджи с выставке в Третьяковской галерее.