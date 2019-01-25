«Воды в рот набрали»: Скабеева осудила ПАСЕ за поблажки Украине

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Телеведущая канала «Россия 1» Ольга Скабеева в беседе с RT прокомментировала свой конфликт с депутатом Верховной рады и представителем украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой.

По словам Скабеевой, если бы российский политик толкнул иностранного журналиста, американский конгресс и Европейский парламент уже обсуждали бы введение новых санкций. «А может, и успели бы их ввести. В этой ситуации они набрали в рот воды. Мы, естественно, написали официальную жалобу на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи. Украине, тем не менее, прощают все», — посетовала она, добавив, что «власть в стране захватили бандиты и хулиганы.

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Также Скабеева негодует, что Береза продолжает вести себя в том же духе и отстаивать свою правоту. «Я официально аккредитованный журналист при ПАСЕ, вчера я работала, задавала вопросы, вела себя максимально сдержанно, воспитанно и деликатно», — резюмировала Скабеева.

Береза оскорбил и толкнул Скабееву во время интервью с вице-спикером Рады Ириной Геращенко в кулуарах ПАСЕ. Ранее за телеведущую вступился глава Чечни Рамзан Кадыров.