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В Польше предупредили о возможном росте цен на электричество и газ

Польское министерство: цены на электричество и газ могут вырасти на 29% и 15%

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Anna Voitenko/Reuters

Министерство климата и окружающей среды Польши предупредило потребителей, что стоимость электроэнергии с 1 июля этого года может повыситься на 29%, а природный газ — подорожать на 15%. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

В министерстве уточнили, что такое повышение цен станет возможным, если поставщики согласятся понизить существующие ныне тарифы на электричество и газ. В противном случае рост цен окажется более существенным.

Отмечается, что в настоящее время цены на электричество и газ для домохозяйств в Польше заморожены.

В апреле на Украине без света остались более четырехсот населенных пунктов. Тогда «Укрэнерго» планировало закупить электричество общим объемом 13100 МВт.ч у восточноевропейских стран: Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдавии.

Ранее Google заключил крупнейшую сделку о покупке «зеленого» электричества.

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