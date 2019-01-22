Певец Крис Браун арестован после группового изнасилования

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Американского певца Криса Брауна арестовали в Париже вместе с двумя другими мужчинами, сообщает Reuters.

Всех троих подозревают в изнасиловании, утверждает источник во французской полиции.

Первым об аресте рассказало издание Closer, согласно данным которого, 24-летняя девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.

В августе 2018 года Крис Браун, известный резонансным избиением Рианны, уже оказывался под подозрением в причастности к групповому изнасилованию.