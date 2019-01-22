Певец Крис Браун арестован после группового изнасилования
Американского певца Криса Брауна арестовали в Париже вместе с двумя другими мужчинами, сообщает Reuters.
Всех троих подозревают в изнасиловании, утверждает источник во французской полиции.
Первым об аресте рассказало издание Closer, согласно данным которого, 24-летняя девушка обвиняет троих мужчин во главе с Крисом Брауном в изнасиловании, которое произошло в номере отеля Брауна 15 января.
В августе 2018 года Крис Браун, известный резонансным избиением Рианны, уже оказывался под подозрением в причастности к групповому изнасилованию.