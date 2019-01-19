Диана Арбенина рассказала о своем состоянии после сердечного приступа

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Лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина, которая перенесла во Франции сердечный приступ, рассказала о своем состоянии. Она записала видео и выложила его в инстаграме.

По ее словам, ей уже легче.

«Я постараюсь договориться со своим сердцем, со своей головой, обещаю себя беречь», — сказала Арбенина.

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Она также поблагодарила всех неравнодушных людей за поддержку, отметив, что никогда этого не забудет.

Ранее сообщалось, что перенесшую сердечный приступ Диану Арбенину выписали из больницы.