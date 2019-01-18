В Китае на телевидении стали ретушировать сережки у мужчин

В последнем эпизоде китайского реалити-шоу «Я актер» китайскому актеру и певцу Цзину Божаню на монтаже «замазали» серьги, сообщает CNN.

Сообщается, что Цзин – не единственный человек, который стал жертвой ретуши. В социальной сети Weibo, являющейся китайским аналогом твиттера, показаны другие звезды мужского пола, у которых при помощи фотошопа «замазаны» серьги.

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По данным CNN, неизвестно, является ли это результатом нового закона в Китае, запрещающего показывать мужчин в сережках, или это инициатива редакторов канала.

По словам Грейс Луэн, профессора школы журналистики и коммуникаций китайского университета Гонконга, такое решение может быть связано с желанием правительства уменьшить влияние Запада на поп-культуру Китая.

«Это последовательная политика очищения их поп-культуры (китайской. – «Газета.Ру») от влияния Запада и усиления китайских представлений о мужественности», — сказала Грейс Луэн.

Она отметила, что Китай по-прежнему остается сильным патриархальным обществом. Сообщается, что китайские цензоры являются одними из самых строгих. В прошлом году телеканалам было запрещено показывать актеров с татуировками. Также запрещается транслировать программы, в которых выражается явное восхищение западным образом жизни.