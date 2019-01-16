Зачинщица драк на российском ТВ Бойко депортирована из России

Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко) депортирована из России. Об этом сообщил в фейсбуке журналист Руслан Осташко.

По его словам, Бойко в настоящее время находится в нейтральной зоне и вернуться в Россию не имеет права.

«В паспорте стоит штамп с запретом на въезд в РФ. Сейчас у неё открыт только один путь — на Украину, в Харьков», — написал Осташко.

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Журналистка была признана виновной по ч. 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях («нарушение иностранным гражданином режима пребывания в России»). Ее также оштрафовали на 5 тыс. руб. Свою вину Бойко признала.

Ранее сообщалось, что Бойко во время пребывания в России пропала на двое суток в полицейском участке.