Максим Галкин прокомментировал приступ удушья у Аллы Пугачевой

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Российский эстрадный артист и телеведущий Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что певице Алле Пугачевой стало плохо во время съемок передачи. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

По его словам, у нее нет никакой аллергии.

«Аллергия бывает у меня. Она посидела и ушла не потому, что плохо ей было. А потому, что нужно было ехать», — сказал Галкин.

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Он также призывал не верить информации из интернета.

«Короче, всё хорошо! », — заявил Галкин.

Ранее сообщалось, что искусственный снег чуть не задушил Аллу Пугачеву.