Самолет с осуждающей надписью пролетел над музыкальной студией Ар Келли
Над сотрудничавшей с музыкантом Ар Келли звукозаписывающей студией пролетел самолет, который вез за собой таблицу с осуждающей его надписью. Об этом сообщает Variety.
Как отмечается, это связано с обвинением артиста в сексуальных домогательствах.
«Бросьте сотрудничество с сексуальным хищником Ар Келли!», — гласит надпись.
Реклама
По данным издания, инициатором акции стала национальная женская организация.
Ранее сообщалось, что дочь Ар Келли назвала его «монстром» из-за сексуальных домогательств.