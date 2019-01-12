Самолет с осуждающей надписью пролетел над музыкальной студией Ар Келли

Над сотрудничавшей с музыкантом Ар Келли звукозаписывающей студией пролетел самолет, который вез за собой таблицу с осуждающей его надписью. Об этом сообщает Variety.

Как отмечается, это связано с обвинением артиста в сексуальных домогательствах.

«Бросьте сотрудничество с сексуальным хищником Ар Келли!», — гласит надпись.

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По данным издания, инициатором акции стала национальная женская организация.

Ранее сообщалось, что дочь Ар Келли назвала его «монстром» из-за сексуальных домогательств.