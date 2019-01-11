Бравшую интервью у Путина журналистку Меган Келли вернут на NBC

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Журналистка Меган Келли, которая была уволена с NBC за расистские высказывания, вернется работать на NBC, передает TMZ.

По данным портала, сумма сделки составляет около $35 млн.

Также сообщается, что Келли готова сделать в этом году еще один решительный шаг — взять новую собаку. Ее прошлый любимец умер в 2018 году в возрасте 14 лет.

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В 2018 году скандал из-за высказывания Келли о «черных костюмах» на Хэллоуин привел к закрытию ее телешоу на NBC, несмотря на извинения журналистки.

Впоследствии телерадиокомпания NBC уволила Келли за расизм.