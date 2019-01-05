Умер Иван Бортник

Народный артист России актер Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Об этом в своем фейсбуке написал его коллега Владислав Маленко.

Маленко сообщил, что «ушел» его друг Иван Бортник.

«К Володе Высоцкому ушел», — добавил Маленко.

Причина смерти актера в данный момент неизвестна. Также не сообщаются точные дата и время смерти.

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Иван Бортник с 1967 года служил в Театре на Таганке в Москве, где сыграл центральные и главные роли в спектаклях «Пугачев», «Мать», «На дне», «Живой», «Деревянные кони», «Борис Годунов» и других. Также он снялся более чем в 30 фильмах.

В августе прошлого года Бортника экстренно госпитализировали с подозрением на инфаркт.