Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону

ГИБДД проводит проверку после появления видео, на котором видно, как машина актера и телеведущего Игоря Верника выехала на прогулочную зону в Камергерском переулке в Москве, передает ТАСС.

«Управлением ГИБДД по Москве по данному факту проводится проверка», — сказали в ведомстве.

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Ранее представитель Игоря Верника Анна Чернавских дала комментарий после появления информации о том, что он заехал на пешеходную зону.

По ее словам, информация является ложной.