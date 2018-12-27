«Просили набить морду»: Клинцевич о скандале с Ковтуном
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал внесение украинского политолога Вячеслава Ковтуна в базу данных сайта «Миротворец». Об этом сообщает НСН.
«Очень много людей, которые у меня спрашивают, почему ему до сих пор морду не набили. Я говорю, что этими вещами не занимаюсь», — сказал Клинцевич.
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По его словам, в России многие не согласны с высказываниями Ковтуна.
Он также добавил, что Ковтун мог попасть в базу данных «Миротворца» из-за того, что часто выступает на российских ток-шоу.
Ранее сообщалось, что украинский политолог Вячеслав Ковтун был внесен в базу данных сайта «Миротворец».